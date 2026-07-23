Nuevos aranceles de EE. UU. Recap Blu, programa del 23 de julio 2026

Actualizado: 23 de jul, 2026
Aquí tienes los 5 temas más importantes de esta emisión de Recap Blu este 23 de julio:
- Alerta por posible déficit de energía en Bogotá a partir de 2028: Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, advirtió que la capital podría enfrentar racionamientos de electricidad debido a los riesgos de sedimentación en las hidroeléctricas de Chivor y Guavio, sumados a las demoras y bloqueos en la construcción de nuevas líneas de transmisión.
- Nuevos aranceles de EE. UU. a las exportaciones colombianas: A partir de la medianoche, Estados Unidos impondrá un arancel del 12,5% a cerca de 60 países, incluido Colombia. La medida responde a la falta de reglamentación adecuada contra bienes producidos con trabajo forzoso, una omitting de la DIAN que afectará gravemente a exportadores de flores, café y aguacate.
- Confirmación del regreso temporal y salida definitiva de Ricardo Roa en Ecopetrol: Tras más de 12 horas de reunión de la junta directiva, se definió que Ricardo Roa se reintegrará a la presidencia entre el 27 y el 30 de julio únicamente para concretar su renuncia definitiva, en medio de las investigaciones judiciales en su contra.
- Impulso a Barranquilla como capital alterna de Colombia: El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la presentación de un proyecto de acto legislativo para declarar a Barranquilla como capital alterna del país. Además, se confirmaron las adecuaciones en el Batallón Paraíso para establecer allí una sede oficial del Ejecutivo.
- Polémica aprobación del traslado del Congreso para la posesión en el Cauca: La plenaria del Senado aprobó trasladar la sesión del 7 de agosto al departamento del Cauca para el acto de posesión presidencial. La decisión genera debate entre quienes apoyan el gesto hacia la tropa y las fuerzas militares y quienes rechazan la militarización del traspaso de poder civil.