Aquí tienes los 5 temas más importantes de esta emisión de Recap Blu este 23 de julio:



Alerta por posible déficit de energía en Bogotá a partir de 2028: Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, advirtió que la capital podría enfrentar racionamientos de electricidad debido a los riesgos de sedimentación en las hidroeléctricas de Chivor y Guavio, sumados a las demoras y bloqueos en la construcción de nuevas líneas de transmisión.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, advirtió que la capital podría enfrentar racionamientos de electricidad debido a los riesgos de sedimentación en las hidroeléctricas de Chivor y Guavio, sumados a las demoras y bloqueos en la construcción de nuevas líneas de transmisión. Nuevos aranceles de EE. UU. a las exportaciones colombianas: A partir de la medianoche, Estados Unidos impondrá un arancel del 12,5% a cerca de 60 países, incluido Colombia. La medida responde a la falta de reglamentación adecuada contra bienes producidos con trabajo forzoso, una omitting de la DIAN que afectará gravemente a exportadores de flores, café y aguacate.

A partir de la medianoche, Estados Unidos impondrá un arancel del 12,5% a cerca de 60 países, incluido Colombia. La medida responde a la falta de reglamentación adecuada contra bienes producidos con trabajo forzoso, una omitting de la DIAN que afectará gravemente a exportadores de flores, café y aguacate. Confirmación del regreso temporal y salida definitiva de Ricardo Roa en Ecopetrol: Tras más de 12 horas de reunión de la junta directiva, se definió que Ricardo Roa se reintegrará a la presidencia entre el 27 y el 30 de julio únicamente para concretar su renuncia definitiva, en medio de las investigaciones judiciales en su contra.

Tras más de 12 horas de reunión de la junta directiva, se definió que Ricardo Roa se reintegrará a la presidencia entre el 27 y el 30 de julio únicamente para concretar su renuncia definitiva, en medio de las investigaciones judiciales en su contra. Impulso a Barranquilla como capital alterna de Colombia: El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la presentación de un proyecto de acto legislativo para declarar a Barranquilla como capital alterna del país. Además, se confirmaron las adecuaciones en el Batallón Paraíso para establecer allí una sede oficial del Ejecutivo.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la presentación de un proyecto de acto legislativo para declarar a Barranquilla como capital alterna del país. Además, se confirmaron las adecuaciones en el Batallón Paraíso para establecer allí una sede oficial del Ejecutivo. Polémica aprobación del traslado del Congreso para la posesión en el Cauca: La plenaria del Senado aprobó trasladar la sesión del 7 de agosto al departamento del Cauca para el acto de posesión presidencial. La decisión genera debate entre quienes apoyan el gesto hacia la tropa y las fuerzas militares y quienes rechazan la militarización del traspaso de poder civil.