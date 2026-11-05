Nuevos detalles contrato Deicy Jiménez: Recap Blu, programa del 5 de noviembre de 2026

Actualizado: 5 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- Manuel Ferreira Brusquetti, exministro de Hacienda de Paraguay, habló sobre la crisis política y económica que enfrenta el país. Además, explicó la relación del expresidente Santiago Peña con el banco Ueno.
- Sara Castellanos, senadora de Salvación Nacional, dio nuevos detalles del escándalo por el video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro.
- Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, comentó que ya está en funcionamiento la Comisión de Acusasiones.
- La exsenadora María José Pizarro confirmó que Deicy Jiménez trabajó en la Vicepresidencia del Senado, pero manifestó desconocer la relación íntima entre el expresidente y la mujer.
- Siguen las reacciones por el retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal.