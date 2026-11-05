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Blu Radio  / Recap  / Nuevos detalles contrato Deicy Jiménez: Recap Blu, programa del 5 de noviembre de 2026

Nuevos detalles contrato Deicy Jiménez: Recap Blu, programa del 5 de noviembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • Manuel Ferreira Brusquetti, exministro de Hacienda de Paraguay, habló sobre la crisis política y económica que enfrenta el país. Además, explicó la relación del expresidente Santiago Peña con el banco Ueno.
  • Sara Castellanos, senadora de Salvación Nacional, dio nuevos detalles del escándalo por el video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro.
  • Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, comentó que ya está en funcionamiento la Comisión de Acusasiones.
  • La exsenadora María José Pizarro confirmó que Deicy Jiménez trabajó en la Vicepresidencia del Senado, pero manifestó desconocer la relación íntima entre el expresidente y la mujer.
  • Siguen las reacciones por el retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal.

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