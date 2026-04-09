Otro cantante en fiesta de cárcel de Itagüí: Recap - programa completo, 9 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 9 de abril:
- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la política de paz total del Gobierno Petro luego de la polémica por la fiesta en la cárcel de Itagüí.
- El concejal Andrés Tobón reveló el apellido del segundo cantante implicado en la parranda de la cárcel de Itagüí.
- La inflación en Colombia acelera a 5.56 % en marzo, según el Dane.
- La Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y nuevos impuestos.
- América y Santa Fe tuvieron acción en la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.