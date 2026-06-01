¿Petro entra en la contienda electoral?: Recap - programa completo 1 de junio de 2026

Actualizado: 1 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados este lunes, 1 de junio, en Recap Blu:
- Victoria de la Selección Colombia ante Costa Rica: El equipo colombiano derrotó 3-1 a Costa Rica en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo, disputado en el Estadio El Campín de Bogotá ante un marco masivo de público.
- Resultados de la primera vuelta presidencial: En el ámbito político, se destacaron los datos oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el día anterior. Abelardo de la Espriella ganó la jornada con 10.361.499 votos (43.74%), seguido por Iván Cepeda con 9.688.361 votos (40.9%). Ambos candidatos definirán la presidencia en segunda vuelta en tres semanas.
- Polémica con el presidente Gustavo Petro: Tras conocerse el preconteo, el presidente Petro generó controversia al declarar a través de sus redes sociales que no aceptará los resultados preliminares hasta que finalice el escrutinio oficial, sugiriendo anomalías en el número de cédulas registradas. No obstante, el candidato Iván Cepeda aclaró que no hay juicios formales sobre irregularidades.
- Estrategias y alianzas para el balotaje: Las campañas ya mueven sus fichas para cautivar el voto de centro. Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe confirmaron de inmediato su adhesión a De la Espriella, mientras que figuras como Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) evalúan de manera independiente qué posición tomarán.
- Agenda deportiva local: En el fútbol profesional colombiano, se anunció la expectativa por el partido de ida de la gran final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, programado en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla debido a los arreglos en el Metropolitano.