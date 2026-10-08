En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Estatuto antiterrorista
Nicolás Maduro
Nobel de Literatura
Maricarmen
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Polémica título mincultura: Recap Blu, programa del 8 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados este 8 de octubre, en Recap Blu:

  • El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, respondió a las declaraciones del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, luego del enfrentamiento que protagonizaron durante una ceremonia de reconocimiento a integrantes de la Policía Nacional.
  • Emergencia en el norte de Bogotá por el daño de un tubo madre: inundaciones y afectaciones en una estación de gasolina.
  • La senadora Jennifer Pedraza habló de la controversia que surgió luego de que la ministra de Cultura, Paola Holguín, admitiera que no obtuvo el título de una maestría en Estudios Políticos.
  • La acusación de Estados Unidos señala a Maduro por presunta entrega de explosivos a las Farc.
  • Atlético Nacional empató 0-0 con Deportes Tolima en el liga colombiana.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad