Polémica título mincultura: Recap Blu, programa del 8 de octubre de 2026

Actualizado: 8 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados este 8 de octubre, en Recap Blu:
- El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, respondió a las declaraciones del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, luego del enfrentamiento que protagonizaron durante una ceremonia de reconocimiento a integrantes de la Policía Nacional.
- Emergencia en el norte de Bogotá por el daño de un tubo madre: inundaciones y afectaciones en una estación de gasolina.
- La senadora Jennifer Pedraza habló de la controversia que surgió luego de que la ministra de Cultura, Paola Holguín, admitiera que no obtuvo el título de una maestría en Estudios Políticos.
- La acusación de Estados Unidos señala a Maduro por presunta entrega de explosivos a las Farc.
- Atlético Nacional empató 0-0 con Deportes Tolima en el liga colombiana.