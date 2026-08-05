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Revelaciones en caso Arizabaleta: Recap Blu, programa del 5 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 5 de agosto, en Recap Blu:

  • El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, habló sobre el proceso contra Gloria Arizabaleta. Reveló las conversaciones que tuvo con ella, especialmente cuando le dijo que estaba "muy endeudada".
  • La sede presidencial de Barranquilla no está lista para este 7 de agosto.
  • Marco Rubio no viene a posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, pero envía a director de la DEA y al fiscal general.
  • Alias 'Iván Mordisco' planeó atentado en Cali durante posesión de De La Espriella, según inteligencia de la Policía.
  • Resultados de la Copa BetPlay, incluyendo la victoria de Santa Fe contra Unión Magdalena.

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