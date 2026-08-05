Revelaciones en caso Arizabaleta: Recap Blu, programa del 5 de agosto de 2026

Actualizado: 5 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 5 de agosto, en Recap Blu:
- El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, habló sobre el proceso contra Gloria Arizabaleta. Reveló las conversaciones que tuvo con ella, especialmente cuando le dijo que estaba "muy endeudada".
- La sede presidencial de Barranquilla no está lista para este 7 de agosto.
- Marco Rubio no viene a posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, pero envía a director de la DEA y al fiscal general.
- Alias 'Iván Mordisco' planeó atentado en Cali durante posesión de De La Espriella, según inteligencia de la Policía.
- Resultados de la Copa BetPlay, incluyendo la victoria de Santa Fe contra Unión Magdalena.