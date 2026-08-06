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Seguridad en Cali para posesión: Recap Blu, programa del 6 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 6 de agosto, en Recap Blu:

  • El secretario de Seguridad de Cali, Jorge Moreno, explicó las medidas que se realizan en la ciudad para que se pueda desarrollar la posesión presidencial sin alteraciones en el orden público.
  • El Congreso abrió convocatoria para elegir a los magistrados del CNE, la votación será el 25 de agosto
  • El viceministro saliente de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, lanzó duras críticas contra la visión diplomática de la administración entrante de Abelardo De La Espriella.
  • No habrá discurso de De La Espriella en el USC Arena de Cali.
  • Citan al fiscal Gabriel Jaimes a interrogatorio por sus actuaciones en el caso Uribe.
  • El exministro Luis Fernando Velasco quedó en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia en el caso de corrupción de la UNGRD.

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