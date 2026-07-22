Tensión en el Congreso: Recap Blu, programa del 22 de julio 2026

Los temas más importantes de esta emisión de Recap Blu este 22 de julio:

Tensión en el Congreso por la sede de la posesión presidencial: La plenaria del Senado aprobó por mayoría traslada la sesión al departamento del Cauca para el acto del 7 de agosto, aunque sin especificar si el evento será en una guarnición militar. Desde el Centro Democrático, senadores como Rafael Nieto expresaron su rechazo a usar un cuartel por atentar contra la subordinación del poder militar al civil, mientras que el Pacto Histórico tildó la intención de un capricho antidemocrático e Iván Cepeda anunció actos de desobediencia civil pacífica en Barranquilla. Propuestas de descentralización y ultimátum al Clan del Golfo: En el marco de los empalmes regionales desde Montería, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un proyecto de ley para nombrar a Barranquilla como "capital alterna de Colombia" e impulsar la gobernanza territorial. Asimismo, lanzó un ultimátum de 17 días a los cabecillas del Clan del Golfo para someterse a la justicia antes de enfrentar una fuerte ofensiva militar. Declaratoria de desastre nacional y alerta por el fenómeno de El Niño: Ante los pronósticos de un fenómeno de El Niño severo entre finales de 2026 y comienzos de 2027, el Gobierno recomendó declarar la situación de desastre nacional y reasignar 4 billones de pesos para garantizar agua, alimentos y energía. Las altas temperaturas ya superan los 39°C en la región Caribe y amenazan con desabastecimiento de agua en más de la mitad de los municipios colombianos. Definida la fecha de juicio para Nicolás Maduro en Nueva York: Tras una breve tercera audiencia preparatoria en Estados Unidos, el juez federal fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcoterrorismo contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. A los procesados se les vio notoriamente más delgados, mientras que sus abogados prevén presentar mociones sobre su inmunidad en noviembre de 2026. Rebelión de los "8 grandes" del fútbol colombiano contra la Dimayor: Los equipos con mayor hinchada del país (entre ellos Nacional, Millonarios, América y Santa Fe) emitieron un comunicado conjunto exigiendo renegociar la distribución de ingresos por derechos de transmisión televisiva. El grupo anunció que congelará el uso de sus derechos de imagen hasta obtener un reparto más equitativo basado en el rendimiento e hinchada, lo que obligó a la Dimayor a convocar una asamblea extraordinaria.