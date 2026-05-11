Tensión Uribe Londoño - Tarazona: Recap - programa completo del 11 de mayo de 2025

Actualizado: 11 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 11 de mayo:
- Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, lanzó duras críticas contra la senadora y aspirante Paloma Valencia y contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, anunciara públicamente su respaldo a Valencia.
- María Claudia Tarazona explicó que tomó esa decisión teniendo en cuenta que las encuestas no son tan favorables para su suegro y así mantener el legado de Miguel Uribe.
- Ricardo Roa no aceptó cargos por presunta violación de topes electorales en campaña Petro 2022.
- El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que agotarán todas las instancias legales para revertir la suspensión del decreto que ordenaba el traslado anticipado de fondos pensionales.
- El mintrabajo expresó posibles dificultades para pagar las mesadas de unas 20.000 o 25.000 personas ya pensionadas tras esos traslados, pero el presidente de Asofondos, Adrés Velasco, negó que exista un riesgo financiero.