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Tensión Uribe Londoño - Tarazona: Recap - programa completo del 11 de mayo de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu
Recap Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 11 de mayo:

  • Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, lanzó duras críticas contra la senadora y aspirante Paloma Valencia y contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, anunciara públicamente su respaldo a Valencia.
  • María Claudia Tarazona explicó que tomó esa decisión teniendo en cuenta que las encuestas no son tan favorables para su suegro y así mantener el legado de Miguel Uribe.
  • Ricardo Roa no aceptó cargos por presunta violación de topes electorales en campaña Petro 2022.
  • El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que agotarán todas las instancias legales para revertir la suspensión del decreto que ordenaba el traslado anticipado de fondos pensionales.
  • El mintrabajo expresó posibles dificultades para pagar las mesadas de unas 20.000 o 25.000 personas ya pensionadas tras esos traslados, pero el presidente de Asofondos, Adrés Velasco, negó que exista un riesgo financiero.

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