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Terremoto, seguridad y educación: Recap Blu, programa del 20 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 20 de agosto, en Recap Blu:

  • Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, confirmó el éxito de la convocatoria humanitaria en el Estadio El Campín para los afectados por el terremoto en Colombia. La iniciativa recaudó más de 2.500 millones de pesos entre dinero y especie tras vender 35.000 entradas en dos días para el partido Levantemos a Colombia.
  • El general Erick Rodríguez Aparicio asume la comandancia de las Fuerzas Militares tras ser reintegrado al servicio activo por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
  • Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, presentó el balance económico preliminar tras el terremoto que afectó a 15 departamentos y más de 400 municipios en Colombia.
  • Este jueves 20 de agosto, un comerciante de 46 años de edad fue asesinado en un presunto caso de sicariato ocurrido en el barrio San Antonio, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.
  • La ministra de Educación, Viviane Morales, señaló que en el sistema educativo se habrían dado “sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos”, especialmente, según dijo, a través del programa de educación sexual integral.

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