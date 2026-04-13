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Tiroteo en Bogotá: Recap - programa completo, 13 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 13 de abril:

  • Nuevo tiroteo en el norte de Bogotá deja al menos seis personas heridas, entre ellos un menor de edad.
  • El exalcalde Jorge Iván Ospina explicó sus nuevas funciones como agente interventor de la Nueva EPS. Además, reveló detalles de cómo, según él, no pudo ser embajador en Palestina.
  • El presidente Petro ordenó el traslado a Bogotá de los presos involucrados en la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí.
  • Una persona muerta deja un presunto ataque de la Marina de Perú en frontera con Colombia.
  • El presidente Donald Trump le respondió al papa León XIV por su postura en la guerra con Irán.
  • Las polémicas de la fecha 16 del fútbol colombiano.

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