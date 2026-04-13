Tiroteo en Bogotá: Recap - programa completo, 13 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 13 de abril:



Nuevo tiroteo en el norte de Bogotá deja al menos seis personas heridas, entre ellos un menor de edad.

deja al menos seis personas heridas, entre ellos un menor de edad. El exalcalde Jorge Iván Ospina explicó sus nuevas funciones como agente interventor de la Nueva EPS. Además, reveló detalles de cómo, según él, no pudo ser embajador en Palestina.

Además, reveló detalles de cómo, según él, no pudo ser embajador en Palestina. El presidente Petro ordenó el traslado a Bogotá de los presos involucrados en la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí.

Una persona muerta deja un presunto ataque de la Marina de Perú en frontera con Colombia.

deja un presunto ataque de la Marina de Perú en frontera con Colombia. El presidente Donald Trump le respondió al papa León XIV por su postura en la guerra con Irán.

por su postura en la guerra con Irán. Las polémicas de la fecha 16 del fútbol colombiano.