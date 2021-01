La prueba del tiempo es lo que busca Dios en la iglesia, muestra el carácter: pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson expresó que son muchos los factores que hacen que una iglesia tenga éxito, en primer lugar, tiene que ser la voluntad de Dios, el segundo factor, es la unción de la casa.

“Si yo me voy de la iglesia, Dios no va a levantar la otra persona porque yo no he honrado la unción de esa casa, por eso muchos cuando se van pierden lo que tenían, no vuelven a encontrar esas conexiones que necesitan”, afirmó.

Añadió también que el tercer factor es el buen nombre de la iglesia.

“Todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como el hombre que construye su casa sobre la arena (…) esa casa se derrumbó y grande fue su ruina”, dijo.

La prueba del tiempo es lo que busca Dios en las iglesias, lo que muestra el verdadero carácter de una persona, afirmó el pastor Andrés Corson.

Escuche aquí la reflexión dominical completa del pastor Andrés Corson: