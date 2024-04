SAE confirma que terreno invadido por cerca de 4.000 familias en Caucasia no puede ser negociado

Un desalojo pacífico fue lo que le pidieron a las más de 4.000 familias que invaden la Hacienda Santa Elena, un predio de 120 mil hectáreas en propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donde desde hace varios meses estos habitantes han buscado establecer sus viviendas de manera irregular.

Quienes hacen parte de esta masiva invasión celebraron, con caravanas y banderas de Colombia, el anuncio del presidente Gustavo Petro el pasado 11 de abril, cuando le pidió al alcalde de la localidad que buscara haciendas con tierra fértil y terrenos de la SAE para dar soluciones de vivienda a estas familias, pero la dicha les duró poco, porque este lunes la entidad confirmó que este terreno no puede ser negociado ni utilizado para proyectos sociales, por su estatus jurídico.

"Donde hay predios de la SAE le pediré que organice a las familias que se han tomado los terrenos para vivienda en una asociación de vivienda, integren una asociación de vivienda y el Gobierno Nacional va a ayudarles", expresó el mandatario.

Luego de ello, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y un representante de la Sociedad de Activos Especiales, en el que evidenciaron que la posición de la comunidad es no abandonar el sitio hasta que no sean reubicados. Mauricio Urquijo, director de la SAE regional Occidente, aclaró por qué este predio no aplica para la promesa del presidente.

"Sobre el predio Santa Elena es importante decir que es un predio que por orden judicial no nos permite de ninguna manera hacer ningún tipo de negociación, hacer allí algún proyecto de carácter social y es por eso que requerimos que la comunidad organizada establezca un diálogo con las instituciones públicas, con la Sociedad de Activos Especiales y otras entidades hermanas", afirmó Urquijo.

Durante su discurso, Petro también le propuso al mandatario local identificar un terreno apto para construir casas con el apoyo del Gobierno Nacional, con el fin de resolver el déficit de vivienda que existe en esa zona del Bajo Cauca antioqueño, que según el mandatario de esa localidad es de 3.300 viviendas nuevas y más de 6.000 soluciones de mejoramiento.