Así luce la casa que Higuita perdió hace 30 años con la SAE: "Ahí estaban mis ahorros"

Durante la época dorada que vivió René Higuita con los colores de Atlético Nacional, el portero compró una lujosa casa en El Poblado, Medellín, para vivir junto a su familia a cambio de un apartamento cerca al estadio y una vivienda en Cartagena.

Sin embargo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó posesión sobre la propiedad luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara un vínculo de la vivienda con alguien del Cartel de Medellín y, por ende, el predio entró en extinción de dominio.

Han pasado 30 años desde entonces y si bien el exarquero de la Selección Colombia pasó la página, en diálogo con Los Informantes de Caracol Televisión, aseguró que es un tema que le sigue dando vueltas en la cabeza porque fue algo muy preciado para él.

“Le metí todos mis ahorros a mi casa en El Poblado. Todo lo que había ganado con Atlético Nacional y un premio que me gané por ser el mejor jugador de Colombia. Allá lo invertí (…) Me presentaron dos casas y me gustó esta. De buena fe entregó legalmente mis dos apartamentos, cuando me encuentro con una demanda digo: ‘Estafa de qué, si estoy dando lo que he trabajo con Nacional. Lo que me gané’”, manifestó Higuita.

El antioqueño aseguró que cuando estuvo detenido por intermediar en la liberación de la hija de uno de los socios de Pablo Escobar, la familia le entregó 50.000 dólares, según él, como agradecimiento al gesto que había hecho y fue su abogado el que dijo que la invirtiera, algo que lo hizo para mejorar el interior de la vivienda.

“Irreconocible. No, que tristeza ver lo que se convirtió el sueño. Se llevaron hasta los cables de la luz, el mármol (…) Yo no escogí las amistades, me han escogido y fuera de eso, yo no los voy a rechazar. Hasta el son de hoy no los voy a rechazar”, añadió.

Según él, aunque la casa fuera propiedad de un narcotraficante, él nunca se la compró a él, sino que pasaron dos dueños antes de que llegara a sus manos. Originalmente la vivienda perteneció a Gerardo Moncada y Fernando Galeano, quienes murieron en la Catedral de Pablo Escobar.

“Se hicieron cosas en el fútbol y quedaron para la historia, que ni Pelé ni Maradona ni Messi cambiaron las normas de la FIFA. Antes se jugaba que al arquero se le devolvía y quemaba tiempo, pero luego de Italia 94 cuando vieron a este loco jugando con la pelota se dieron que al arquero puede jugar”, manifestó.