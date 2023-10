René Higuita tendrá su propia película: el escorpión, Pablo Escobar y más

El histórico René Higuita contó detalles en Blog Deportivo de lo que será la película documental que contará varias anécdotas de su vida como arquero: desde la mítica jugada del Escorpión hasta el momento difícil que pasó por estar privado de la libertad en una cárcel.

‘Higuita’: el camino del escorpión’ es el título de esta película que estará disponible en la plataforma de Netflix desde el 2 de noviembre. La icónica jugada 'el escorpión' la hizo en 1995 durante un partido amistoso en el estadio Wembley de Londres entre Colombia e Inglaterra.

De hecho, el exarquero contó que la jugada de ‘el escorpión’ llevaba entrenándola durante siete años y se emociona al ver las imágenes después de tantos años.

“En la vida uno siempre tiene que aprender o hacer algo (…) Me he sentido muy cómodo, he estado con algunos amigos en esa parte de actuación, aquí fue más de contar la vida como yo siempre la había querido contar, dejando un legado, un testimonio", dijo.

René Higuita reveló que su historia en esta producción audiovisual empezara contando por qué estuvo en la cárcel, para que las personas conozcan la verdad desde su propia voz. De hecho, contó que cuando vio con su familia algunos apartes de la producción salieron llorando, por lo que se “sintió muy identificado”.

“Una de las cosas que me tiene contento es contar mi historia tal cual, resumirla en esta producción. Siempre he querido contar todas las cosas, pero sin morbo. Ahí está la magia y es lo que me tiene contento”, añadió.

Con una alegría enorme comparto con ustedes el trailer de la película documental sobre mi vida que será estrenada en todo el mundo en @Netflix el 2 de noviembre! pic.twitter.com/IA0B1n0J96 — René Higuita (@higuitarene) October 5, 2023

Para el histórico arquero de la Selección Colombia y de Atlético Nacional, lo que verán las personas en su pantalla es una historia de superación. Además, se enterarán de su relación con Pablo Escobar.

“Pablo pagó por sus cosas, por sus actos y en un momento en el que lo reconocí como amigo, yo dije: ‘Soy amigo de todos y luego habrá quién lo juzgue’”, comentó en Blog Deportivo.

También reflexionó sobre las diferentes opiniones que ha generado su cercanía con Pablo Escobar y solo dice que les da la razón a todos para no entrar en disputa con los demás.

