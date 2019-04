Por: Redacción Digital BLU Radio

Un deslizamiento de tierra en el kilómetro 11 de la vía a Dapa, zona rural de Yumbo - Valle, tiene en alerta a las autoridades y preocupados a los comerciantes de la zona montañosa.



El derrumbe se generó en la zona aledaña a la vereda ‘Rincón de Dapa’, donde la vía principal comenzó a hundirse y luego sufrió un agrietamiento de gran magnitud y profundidad.









Según las autoridades, esta situación representa un inminente riesgo, pues por la temporada actual de lluvias hace que cada vez sea más probable que se presente un deslizamiento de grandes proporciones que afecte las viviendas de la zona.



Debido a esto, la Unidad de Gestión del Riesgo y la alcaldía de Yumbo, tomaron la decisión de cerrar el paso por esta vía tanto para vehículos como a las personas que transitan a pie.



Además, el derrumbe también causó daños en el acueducto, por lo que se dejó de suministrar el líquido vitar a por lo menos 110 viviendas y un jardín infantil.



Si bien las autoridades habilitaron otra vía para que las personas de la zona alta se puedan comunicar, el temor de los comerciantes es mayor, pues los clientes no han podido subir a disfrutar de restaurantes y hostales.



Según Edward Andrés Ordóñez, vocero del parque temático y de recreación, Dapaventura, si no hay una pronta solución las pérdidas podrían ser millonarias.



“Hay, por lo menos, cinco negocios más que están afectados con el cierre de la vía porque muchas personas aún no se acostumbran a subir por la nueva y habilitada vía”, dijo Ordóñez.



“Para el Día de la Madre, por ejemplo, nos preparamos con varios meses de anterioridad. Si no suben los clientes las pérdidas son muchas”, agregó.



Miguel Perdomo, coordinador de Gestión del Riesgo de Yumbo, indicó que se hizo un paneo con un dron para analizar el daño de la vía y de la montaña como tal, pues se evidenció un quiebre de casi 20 centímetros de ancho con una profundidad de 60 centímetros.



Finalmente, los empresarios pidieron a la administración municipal realizar todo lo posible para volver a habilitar la vía principal.