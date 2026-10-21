Así se vivió Simulacro Nacional en Medellín: brigadistas piden mayor compromiso ciudadano

A las 10 en punto de la mañana, las sirenas y alarmas sonaron en todo el departamento para dar inicio al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026. Antioquia se consolidó como la región con la cifra más alta de participación en el país, con 123 municipios inscritos en los que comunidades, empresas e instituciones públicas evacuaron sus instalaciones simulando emergencias por sismos de gran magnitud, avenidas torrenciales e incendios forestales.

En puntos concurridos como el Centro Empresarial Ciudad del Río, en Medellín, los ciudadanos destacaron la importancia de estas jornadas para memorizar las rutas de evacuación y saber cómo actuar en una emergencia real.

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“Creo que el simulacro es oportuno porque nos da a nosotros herramientas para conocer las vías de evacuación, cómo debemos evacuar, que debemos proceder, quién nos guía, dónde nos tenemos que encontrar. Sin embargo, en una situación real debe ser totalmente diferente”, afirmó uno de los participantes del Simulacro.

Sin embargo, los brigadistas de gestión del riesgo advirtieron que parte de la población no asumió el ejercicio con la rigurosidad necesaria, reportando distracciones con teléfonos celulares, aglomeraciones innecesarias en los puntos de salida y desatención a los protocolos de seguridad.



“Mucha gente no se lo tomó en serio, estaban evacuando muy lento”, narró una de las brigadistas del simulacro.

Frente a estas conductas, los equipos de emergencia enfatizaron en que un simulacro no es un simple trámite ni una pausa laboral, sino la oportunidad de ensayar decisiones que salvan vidas. Tomarse en serio estos ejercicios atendiendo las instrucciones, conservando la calma y agilizando el descenso por escaleras de emergencia marca la diferencia entre un rescate exitoso y una tragedia cuando ocurre un desastre de origen natural.

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“Hay que estar muy pendientes de las personas que están desorientadas, confundidas o los que de pronto tienen susto y no saben ya qué hacer”, afirmó uno de los participantes del simulacro.

La jornada preventiva contempla un segundo momento a las dos de la tarde, enfocado en poner a prueba la capacidad de respuesta, la toma de decisiones e interconexión de las alcaldías y la Gobernación de Antioquia ante escenarios hipotéticos de afectación masiva.