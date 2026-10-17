Brote de tosferina deja un menor indígena muerto y otros cuatro contagiados en Necoclí, Antioquia

Las autoridades de salud en Antioquia encendieron las alarmas en el municipio de Necoclí tras confirmar un brote de tosferina en el resguardo indígena Guanadule. La situación deja, hasta el momento, cuatro casos confirmados en menores de edad y el fallecimiento de un niño de 5 años.

Ante el riesgo de que la enfermedad continúe propagándose entre la población, las autoridades confirmaron que la Secretaría de Salud de Necoclí puso en marcha cercos epidemiológicos, esto para identificar posibles contagios y contener la transmisión de la enfermedad que cobró la vida de 19 personas el año pasado en Colombia.

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Dionisia Yusti Rivas, directora de Factores de Riesgo de la Secretaria de Salud de Antioquia, indicó que se está esperando la autorización de las autoridades indígenas para entrar al territorio y poder hacer los procedimientos necesarios para atender a los menores enfermos, ante la autonomía con la que cuenta esta población.

"Necesitamos la autorización del gobernador indígena para ingresar a la comunidad, hacer los chequeos de cada una de las de las viviendas para verificar los positivos a la a a tos ferina y, obviamente, iniciar la aplicación de los medicamentos", indicó.



La preocupación se centra especialmente en los niños de primera infancia, debido a las complicaciones que puede ocasionar y por ello el llamado a facilitar el trabajo de los equipos médicos en esta zona del Urabá antioqueño.

Hay que destacar que solamente en Antioquia se reportaron 279 contagios, siendo el segundo departamento con más casos en el país solo detrás de Bolívar y situándose, incluso, por encima de Cundinamarca.