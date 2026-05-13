Capturan en Yalí a hombre señalado de asesinar a su pareja y herir a sus dos hijos

En Yalí, Antioquia, fue capturado el hombre que asesinó a su pareja e hirió a sus dos hijos con arma cortopunzante. Aunque el agresor intentó huir por zona boscosa del Nordeste antioqueño, quedó a disposición de las autoridades a la espera de las audiencias correspondientes.

Una aberrante situación sucedió en la vereda Montebello del municipio de Yalí, en donde Diógenes Antonio Mora Sossa de 37 años agredió de manera brutal a su familia por motivos que aún no materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

La agresión con arma cortopunzante le causó la muerte a Luz Edilma Chavarría Misas, de 35 años, quien fue hallada dentro de la vivienda y fue trasladada hasta la morgue del municipio en donde se identificó que tenía heridas en el cuello y en la región mamaria.

Sin embargo no fue la única persona que resultó afectada, ya que un niño de 3 años y una adolescente de 13 años también quedaron heridos luego de, al parecer, intentaron evitar la agresión del hombre a sus madre, dejándoles lesiones en el abdomen, cuello y región axilar.



El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, mencionó que luego de un proceso investigativo en tiempo récord, se hizo la captura del hombre señalado de la brutal agresión en zona rural del Nordeste antioqueño: "Ya fue capturado este hombre que acabó con la vida de su esposa, intentó de acabar con la vida de sus hijos. Ya está en manos de las autoridades competentes, darle la tranquilidad a todos nuestros campesinos", señaló el oficial.

El alcalde de Yalí, Jhon Jairo Giraldo, mencionó que las autoridades lograron la captura de Diógenes Antonio Mora Sossa luego de que intentara huir por la zona boscosa de la vereda Montebello, ubicada a más de 40 minutos del casco urbano del municipio: "Sería el presunto responsable de los hechos ocurridos el pasado 8 de mayo del presente año, en la Vera Montebello, del municipio de Yalí, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada con arma cortopunzante, hecho en el cual también resultaban lesionados dos menores de edad", indicó el mandatario.

De momento se adelantan las audiencias preliminares contra el hombre mientras que se trata de establecer con exactitud por qué reaccionó de manera violenta contra su familia, a la vez que se avanza en los procesos correspondientes para conocer los dos menores de edad a cargo de quién quedarán o si en su defecto estarán bajo la custodia del ICBF.