Denuncian cobros irregulares para alquiler de canchas públicas en Medellín: Inder lo rechaza

¿Red de corrupción en el Inder? Denuncian que estarían cobrando hasta 150.000 pesos por el alquiler de canchas sintéticas públicas en Medellín.

Desde la entidad pidieron a la ciudadanía abstenerse de estas prácticas y realizar siempre los procesos a través de las plataformas disponibles.

Acceder a ciertos espacios deportivos administrados por el Inder en Medellín y en franjas horarias particulares se ha convertido en toda una odisea para muchos ciudadanos que se dan cuenta de la poca disponibilidad que tienen muchos de ellos.

Sin embargo, lo que llama la atención sobre la posibilidad de concretarlos es que ahora estarían siendo transados de manera irregular a través de redes sociales.



Así lo denunció el concejal de Medellín, Santiago Narváez, quien manifestó que habría toda una red encargada de alcanzar a través de la plataforma habilitada todas las reservas en las mejores canchas públicas de la ciudad para posteriormente ofrecerlas a los interesados en grupos de WhatsApp.

Según el corporado, la hora de un tercio de una cancha sintética en unidades deportivas con alta demanda como la Andrés Escobar en Belén o René Higuita en Castilla, que debería ser gratuita, podría superar los 100.000 pesos.

“Las alquilan en $150.000 pesos cada tercio. Esto es un tema que se está saliendo de control muy grave y yo estoy seguro que tienen que haber algunos funcionarios dentro del Inder que son cómplices de esta estructura criminal”, denunció Narvaez.

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Sobre estas posibles irregularidades, Carlos Monsalve, subdirector de Escenarios del Inder, explicó que muchos de ellos en la plataforma pueden aparecer no disponibles por asuntos de mantenimiento, pero también la alta demanda de algunos ante la reubicación que deben hacer de aquellos que se encuentran en obra.

No obstante, pidió a la ciudadanía abstenerse de pagar por el alquiler de cualquier espacio del Inder en la capital antioqueña y resolver dudas con los funcionarios de la entidad.

“Los espacios deportivos son totalmente gratuitos. No debemos pagar para el servicio o para utilizar una cancha. Cuando hacemos la reserva, la hacemos por la plataforma Simón. Si vemos que tenemos inconvenientes con hacer la reserva, nos acercamos al escenario y hablamos con el gestor”, afirmó el funcionario.

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Desde el Concejo Distrital, el corporado Narváez también exigió mayores claridades por parte del Inder ante la posible injerencia que en estas prácticas podrían tener estructuras criminales con presencia en diferentes partes de la ciudad.