Desaparición de periodista Mateo Pérez: encontraron sus llaves, la moto y el celular, dice familia

La incertidumbre rodea el caso del periodista Mateo Pérez, desaparecido en el departamento de Antioquia mientras cumplía con su labor informativa. Aunque las autoridades mantienen el estatus de desaparición, Jorge Rueda, primo del comunicador, entregó detalles desgarradores en entrevista para Noticias Caracol sobre los hallazgos realizados en la zona rural del municipio de Briceño.



Hallazgos en la vía y testimonios de la comunidad

Según el relato de la familia, en una carretera que conduce a la vereda Palmichal se encontraron las pertenencias personales del periodista. "Se encontraron algunas cosas personales de Mateo como su moto, su billetera y sus llaves y su teléfono; esto nos da pistas de lo que pensábamos que pasó y es que Mateo perdió la vida", expresó Rueda.

La motocicleta fue hallada a un lado del camino y, según el testimonio familiar, presentaba signos de haber sido "violentada".

La información recabada por los allegados no proviene de fuentes oficiales, sino de los propios habitantes de la región, quienes habrían presenciado el momento en que Pérez fue abordado por sujetos desconocidos.

"La información que hemos tenido de algunos habitantes de la zona... es que Mateo fue interceptado por hombres armados en ese lugar... ahí lo hicieron bajar de la moto y les pidieron que lo acompañaran hasta un lugar cercano a la vereda", relató el primo del periodista.



"Mateo era un periodista supremamente entregado a su medio de comunicación... de lo que nosotros llamamos la vieja guardia; él iba donde estaba la noticia, iba donde estaba el conflicto", destacó Jorge Rueda



Obstáculos para la recuperación del cuerpo

Pese a los testimonios que indican que el periodista fue torturado y asesinado, la familia denuncia una preocupante inacción estatal debido a la peligrosidad de la zona. Rueda señaló que entidades como el Ejército, la Policía y la Cruz Roja han manifestado la imposibilidad de ingresar al lugar sin un permiso previo debido al conflicto armado.

"Es muy triste que en el país todavía tengamos lugares donde hoy un periodista desaparecido, sabemos dónde está, la comunidad sabe dónde está y nadie puede ingresar por él", lamentó Rueda.

El temor principal de sus seres queridos es que, ante la demora de las autoridades, los responsables desaparezcan el cuerpo definitivamente, impidiendo que la familia pueda darle una sepultura digna y conocer la verdad de lo ocurrido.