Tenemos prohibido entrar hasta Briceño y menos preguntar: hermano de periodista Mateo Pérez

La incertidumbre sobre el paradero del periodista Mateo Pérez ha tomado un giro crítico, debido a las restricciones de acceso en la zona rural del municipio de Briceño.

Según denunció en Recap Blu Julián Pérez, hermano del comunicador desaparecido, la búsqueda se encuentra actualmente paralizada por la compleja situación de orden público y un veto explícito impuesto por los grupos armados que operan en la zona.

A pesar de la movilización de la fuerza pública, la entrada a la vereda Palmichal, donde se vio por última vez a Pérez, no ha sido posible. De acuerdo con las declaraciones de Julián Pérez, las autoridades les han comunicado que deben esperar la "autorización" de los grupos subversivos para poder ingresar al territorio y realizar las labores de búsqueda.

"Tenemos prohibido entrar incluso hasta el pueblo de Briceño y menos preguntar por nuestro hermano", afirmó Julián, señalando que cualquier intento de presencia familiar podría ser interpretado como una "amenaza" por los grupos en la zona.



Ante la imposibilidad de un ingreso seguro por parte de la fuerza pública, la familia ha puesto sus esperanzas en la gestión de organismos internacionales.

"Estamos como a la espera de que los organismos internacionales, la CICR, pues les permitan la entrada hasta la zona para nosotros realizar la búsqueda", afirmó Pérez.

Aunque existen rumores oficiales sobre su presunto asesinato, la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, siempre y cuando se permita, de manera urgente, el ingreso de las comisiones de búsqueda al territorio.

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"Lo que necesitamos de manera más urgente es que se permita el ingreso a la zona", concluyó su hermano, haciendo un llamado a los sectores armados y al gobierno nacional para levantar el cerco que hoy impide conocer la verdad sobre el paradero del periodista.

Escuche la entrevista: