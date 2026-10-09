Entregan ayudas humanitarias a más de 1.000 familias afectadas por las lluvias en Urabá

La Gobernación de Antioquia comenzó a entregar las ayudas humanitarias para las más de 1.000 familias afectadas por las lluvias en Urabá. A la fecha se han entregado cerca de 400 kits de ayudas y se espera entreguen 200 kits más próximamente.

Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días mantienen en alerta a varios municipios del Urabá antioqueño, donde cientos de familias han resultado afectadas por inundaciones.

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Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia intensificó el acompañamiento con ayudas humanitarias, asistencia técnica y maquinaria amarilla.

La atención se concentra en seis municipios: Chigorodó, Mutatá, Carepa, Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, lugares en los que las autoridades locales adelantan la evaluación de los daños y la identificación de las familias damnificadas.



Por ejemplo, en Chigorodó, uno de los municipios más afectados, fueron entregados 397 kits de ayuda humanitaria de emergencia, 300 colchonetas y 200 toldillos. La directora del Dagran, Vanessa Paredes.

“Haciendo entrega de ayudas humanitarias, pero también acabamos de presentar de realizar un consejo extraordinario de gestión del riesgo donde hemos priorizado hacer obras de mitigación y minimizar los efectos de las inundaciones que se presentan aquí”, aseguró la directora Paredes.

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En las próximas horas está prevista la entrega de 206 kits humanitarios en Turbo, mientras equipos conformados por geólogos e ingenieros recorren las zonas afectadas para establecer las condiciones de riesgo y determinar las necesidades de cada municipio.

Los reportes preliminares dan cuenta de 397 familias afectadas en Chigorodó, 171 en Mutatá, 300 en Carepa y 136 en Turbo, para un total de al menos 1.004 hogares identificados en estos cuatro municipios.

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Además, en Necoclí y San Pedro de Urabá también se reportaron inundaciones, aunque las autoridades todavía avanzan en la caracterización de las familias afectadas.