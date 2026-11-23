Noviembre seguirá marcado por las lluvias, o al menos así ha quedado en evidencia en los últimos días en Medellín, donde por las fuertes precipitaciones se han presentado varias emergencias.

La más reciente, aunque sin personas heridas, dejó tres viviendas afectadas por inundaciones en el corregimiento de San Cristóbal, por lo que la Alcaldía de Medellín informó que activó el equipo social para acompañar a las familias y atender sus necesidades. A la par, los organismos de gestión del riesgo indicaron que se registraron dos deslizamientos de tierra en vía pública en sector La Loma.

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Pero las afectaciones comenzaron desde el viernes, incluso, el sábado en el sector La Cascada, del corregimiento de Santa Elena, un equipo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) rescató con vida a dos hombres que quedaron atrapados al otro lado del afluente, debido a la creciente súbita provocada por las lluvias.

En el barrio Nueva Villa de La Iguaná, el afluente inundó la parte baja, generando temor en la comunidad, que escuchó las sirenas que se activaron, aunque no trascendió. Michel López, presidenta de la junta de acción comunal, dijo a BLU Radio que aunque estuvo lejos de ser igual a la emergencia del pasado 9 de octubre, sí generó preocupación.



"Ya estamos a 10, 15 centímetros más o menos de desbordamiento. Y logró salirse en la parte de abajo, pero no afectó viviendas, sino que simplemente salió debajo del puente. Estábamos a más o menos 10, 15 centímetros para volver a pasar lo mismo que pasó ese día", precisó.

Las emergencias se extendieron a algunos municipios del Valle de Aburrá, donde también se registraron fuertes precipitaciones y según el Sistema de Alertas Tempranas, SIATA, fueron 403 descargas eléctricas en los 10 municipios, 56 solamente en Medellín. También se reportaron árboles caídos, tres quebradas están en nivel rojo y el río Medellín en nivel naranja.

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