Las fuertes lluvias y una tormenta eléctrica generaron múltiples afectaciones durante la tarde de este miércoles en Medellín.

En el aeropuerto se registraron 17 vuelos demorados, cinco de salida y 12 de llegada, luego de que las condiciones climáticas obligaran a restringir los despegues y aterrizajes durante 24 minutos. La terminal ya retomó su operación.

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Por su parte, el Metro suspendió temporalmente el servicio de seis líneas de Metrocable: J, P, M, H, K y L.

Las lluvias también provocaron el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, a la altura del centro comercial Monterrey, e inundaciones en sectores como Premium Plaza y Provenza. Además, se reportaron crecientes con riesgo rojo en La Presidenta, La Escopetería y el río Medellín, a la altura del Puente 33.



El alcalde Federico Gutiérrez informó que los equipos de emergencia están desplegados atendiendo los puntos críticos y confirmó alertas naranjas por el aumento del nivel de las quebradas Altavista, La 33 y La Guayabala.

El mandatario también advirtió que en La Presidenta encontraron residuos que obstruían el paso del agua y pidió a la ciudadanía no arrojar basuras a las quebradas.

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En materia de movilidad, continúa el cierre de la glorieta de Monterrey y del acceso a Patio Bonito. Las emergencias pueden reportarse a la línea 123.

En su balance final, el SIATA reportó aumentos de nivel en 16 puntos: diez en riesgo naranja y seis en riesgo rojo, entre ellos La Presidenta, La Escopetería y el río Medellín, a la altura del Puente 33.

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Además, se registraron 134 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, 100 de ellas en Medellín. El mayor acumulado de lluvia fue de 52,58 milímetros, en la institución educativa Inem José Félix de Restrepo, mientras que la mayor intensidad se registró en La Palmera, con 185,93 milímetros por hora.