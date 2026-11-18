Las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño vuelven a generar dificultades para garantizar el suministro de agua potable en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.

Ante este panorama, la empresa de servicios públicos La Cimarrona anunció el regreso de los racionamientos en diferentes sectores del municipio, una medida con la que busca administrar las reservas disponibles y mantener la prestación del servicio, además de avanzar en varias obras en redes del sistema.

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De acuerdo con Santiago Cardona, coordinador de Acueducto de la compañía, las interrupciones se distribuirán en dos grupos, dependiendo de la ubicación de los barrios y sectores afectados. Para las zonas bajas, correspondientes a los circuitos 3, 4 y 5, la suspensión del suministro se realizará diariamente entre las 2:00 de la tarde y las 6:00 de la noche.

Por su parte, los sectores ubicados en las zonas altas, que comprenden los circuitos 1, 2, 6, 7 y 8, tendrán cortes entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.



"Esta medida es necesaria debido a la disminución de los caudales que avasen nuestra planta de tratamiento y a la intensificación del fenómeno del niño que empieza su etapa de mayor impacto. Agradecemos a la comunidad por la comprensión frente a estas medidas que buscan recuperar las reservas de agua y contribuir con la continuidad del servicio de acueducto para todos", indicó.

Entre las principales recomendaciones a los usuarios para hacer un uso eficiente del recurso está programar el abastecimiento de agua previamente teniendo en cuenta las horas en las que el servicio no estará disponible y solo la cantidad de agua que se requerirá.