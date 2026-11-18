La captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Yarumal trascendió las fronteras. El Comando Sur de Estados Unidos destacó el resultado de la operación adelantada por las autoridades colombianas contra la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el organismo estadounidense publicó: "Las fuerzas colombianas, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a dos presuntos integrantes de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, vinculada al Clan del Golfo. La Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) está tomando medidas decisivas para salvaguardar el hemisferio".

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El pronunciamiento hace referencia al procedimiento realizado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, en la vereda José María Córdoba, de Yarumal.

Los capturados son dos jóvenes de 18 años, conocidos con los alias de 'Chapa' y 'Guaco', quienes, según información de inteligencia militar, harían parte del componente armado de esta estructura criminal.



Durante el operativo también fue ubicado un lugar en el que las autoridades incautaron tres armas de fuego, 111 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor para pistola y dos teléfonos celulares.

Los dos jóvenes son investigados por su presunta relación con los homicidios registrados recientemente en Angostura, Campamento y Yarumal.Estas capturas se producen en medio de la ofensiva de la Fuerza Pública contra el Clan del Golfo en el norte de Antioquia, que se intensificó tras la detención, el pasado 14 de noviembre, de Néider Yesid Uñates López, alias 'Primo Gay', señalado cabecilla criminal y quien figuraba entre los más buscados del departamento.