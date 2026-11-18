Aunque no se han reportado hecho a violentos, la Gobernación de Antioquia aseguró que esperan un incremento en las muertes violentas en la zona del Norte del departamento, dominada por 'Primo Gay', recientemente capturado.

La captura en el municipio de Briceño de alias 'Primo Gay' y su hombre más cercano, alias 'Cherry', ha sido el motivo para que las autoridades y la población civil entren en alerta debido a las posibles represalias que puedan tomar tanto el Clan del Golfo como las disidencias de las alias 'Calarcá'.

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Aunque a la fecha no se han reportado alteraciones al orden público en ningún municipio, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, fue enfático al indicar que esperan un aumento en las muertes violentas en la subregión del Norte, sea por represalias o por disputa de ilegales por el control territorial.

"La Fuerza Pública tiene todas las antenas puestas para poder prevenir y anticiparse a cualquier hecho que pueda alterar más el orden público de lo que está. Ahí lo que sí vamos a tener es muy posiblemente un incremento de muertes en el norte antioqueño", señaló el funcionario.



Es precisamente por las advertencias hechas por diferentes autoridades que en varios municipios del Norte antioqueño hay preocupación por posibles ataques a la Fuerza Pública. Incluso, tras la captura de alias 'Primo Gay' en Tarazá se tomaron medidas restrictivas para evitar alteraciones.

El alcalde de Donmatías, Javier López, fue uno de los mandatarios que rápidamente levantó la mano para advertirle al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública de posibles amenazas que podrían en peligro a la población civil en esta zona del departamento.

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"Se nos presentó una amenaza a las estaciones de policía donde se decretaba el plan pistola. Fue comunicado y notificado la estación de policía y hemos estado atentos a cualquier situación", dijo el mandatario local.

Por ahora, tanto el Ejército Nacional o la Policía Nacional están concentrados en realizar las acciones correspondientes para evitar ataques terroristas y a la vez intentar seguir golpeando al Clan del Golfo, disidencias y ELN en diferentes zonas del departamento de Antioquia.