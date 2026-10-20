Habitantes de Altos de Santa Elena en Cali llevan dos meses viviendo en carpas tras el terremoto

Más de 1.500 residentes del sector de altos de Santa Elena, en la comuna 18 de Cali, completan más de dos meses viviendo en carpas a las afueras de las torres de sus apartamentos, que quedaron inhabitables por los daños del terremoto del 10 de agosto.

Son familias con niños, adultos mayores, y demás población en condiciones vulnerables que están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades, para saber qué va a suceder con las torres afectadas con el sismo, pues algunas están marcadas con sticker rojo y otras con amarillo. La principal pregunta es saber, si podrán recuperar sus hogares.

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"Ya no llegan ayudas, ya no vienen a preguntar ni a revisar las torres. El último censo fue hace como tres semanas, pero pues la verdad no dio solución de nada. Que se iba a empezar con las primeras torres, que están en Franja Amarilla, pero en concreto no dijeron cuándo empezaban, no dijeron qué método se iban a tomar para poder mitigar ese problema", indicó Erika Enríquez, una de las damnificadas.

Son varias las condiciones por las que estas familias no han abandonado las carpas, en primer lugar está el hecho de que varias de ellas, aún no han recibido el auxilio de un millón cincuenta mil pesos, y en otros casos, quienes sí lo recibieron no han encontrado un lugar donde vivir, por los altos precios de los arriendos. Otro de los factores es el temor, de que los saqueadores ingresen a desmantelar los apartamentos.



"¿Qué va a pasar con las unidades? Si las van a destruir, si van a reconstruirlas, ¿qué es lo que van a hacer en este momento para poder saber nosotros cómo procedemos? Nosotros estamos de vigilantes a nuestras torres, por eso es el motivo de no retirarnos, hasta que no haya una respuesta concreta. La verdad estamos un poco como tristes porque nos han abandonado", dicen otros vecinos.

Blu Radio le consultó a la secretaría de Gestión del Riesgo cómo avanza la intervención de estas torres de apartamentos, y nos indicaron que hasta el momento no se ha autorizado demoliciones ahí en Altos de Santa Elena, mientras continúa la evaluación técnica. Sin embargo, en otros sectores de la comuna 18 como Alto Jordan, sí se tiene contemplado demoler algunas casas.

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"Tenemos un dato muy importante y es que de las 22 estructuras que teníamos con el sticker rojo, solamente nos quedaron 14 de ellas con ese sticker, estas pasan a lo que llamamos la fase 3, que son algunos estudios tanto de la estructura como de los suelos según el caso. Tenemos ocho viviendas que pasan a sticker amarillo y eso quiere decir que son familias que podemos retornar a sus viviendas obviamente previo análisis", señaló el subsecretario de gestión del riesgo de Cali, Juan Felipe Jiménez.

Las autoridades insisten en que se mantienen haciendo las verificaciones en altos de Santa Elena para definir lo más pronto posible qué tipo de intervención requieren estos edificio. Mientras tanto los habitantes piden que no los olviden con el paso del tiempo.