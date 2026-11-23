La Fiscalía investiga las extrañas muertes de seis jóvenes en menos de cuatro meses que atentaron contra su vida en el corregimiento de Santa Elena. Una de las hipótesis que toma fuerza para las autoridades tiene que ver con supuestos pactos en el contexto de un juego.

La muerte de seis jóvenes en menos de cuatro meses encendió las alertas de las autoridades en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, donde se adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon esta seguidilla de casos y establecer si existe algún elemento común entre ellos.

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La situación inició con la exalumna de una institución educativa de la vereda Pantanillo y la última víctima fue Alejandro Grajales Alzate, un adolescente silletero de 15 años que estuvieron buscando por más de dos días vecinos y familiares en plena Feria de las Flores, a inicios de agosto.

En diálogo con Blu Radio, el secretario de Paz y Derechos Humanos del distrito, Carlos Arcila, indicó que la institucionalidad está al tanto de lo ocurrido, pero que aún no hay certezas sobre los motivos que desencadenaron la seguidilla de muertes.



En medio de la tristeza que embarga a los habitantes y las familias, entre las hipótesis están las redes sociales o situaciones disfuncionales de los jóvenes en sus contextos personales, académicos o familiares.

Sin embargo, la que cobra mayor fuerza a partir del acompañamiento que siguen haciendo a las familias y habitantes de la zona sería el pacto en el que estarían involucrados por un juego.

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“Una de las hipótesis más fuertes es un tema de un juego, de un juego que ellos entre ellos como amigos tenían y hay un pacto, se habla mucho de un pacto de ellos que no hemos logrado lograr identificar, porque sí es de conocimiento de los habitantes que se habla de un pacto”, reveló Arcila.

Aunque hasta el momento no se conoce la naturaleza de los acuerdos, ni de donde provienen, el secretario Arcila aseguró que han solicitado a la Fiscalía investigar los patrones de los hechos con el fin de determinar si hay presiones o injerencias de otras personas que pudieran haber interferido en la decisión de las víctimas para atentar contra sí mismos.

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“Cuando vemos que son más de cinco casos o seis casos, le dijimos a la fiscalía que era bueno estructurar una investigación que nos permitiera identificar y si era un juego y cuál era el pacto real de ahí o un tema de brujería que era necesario si había si había un actor externo que estaba motivando o a los jóvenes”, agregó.

Mientras reciben avances en el caso por parte de la Fiscalía, Arcila agregó que sigue un acompañamiento integral al círculo cercano de los jóvenes con una mesa interinstitucional que visitan el territorio entre una y dos veces cada mes.