Concejales de Medellín piden a comisiones económicas del Congreso que se estudie la inclusión de una partida en el Presupuesto General de la Nación para atender la crisis financiera de Afinia.

Además de las dificultades que está causando la situación para EPM, aseguran que la compañía terminaría 2026 con un problema de liquidez cercano a los 800.000 millones de pesos.

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Las dificultades financieras que atraviesa Afinia y sus efectos sobre las finanzas públicas de Medellín siguen motivando gestiones desde la capital antioqueña para encontrar una salida que permita aliviar la situación de la filial de Empresas Públicas de Medellín.

Esta vez, la iniciativa llegó al Congreso de la República, luego de que 20 de los 21 concejales de la ciudad suscribieran una carta dirigida a los congresistas de las comisiones económicas de Cámara y Senado para solicitar que se estudie la posibilidad de incluir una partida presupuestal para la compañía en el Presupuesto General de la Nación.



La petición busca que, en medio del trámite de la adición presupuestal que contempla recursos para atender obligaciones del sector energético, se evalúe un mecanismo de respaldo económico que contribuya a estabilizar las finanzas de Afinia, cuya operación en la región Caribe enfrenta serias dificultades por los bajos niveles de recaudo, las conexiones irregulares y las obligaciones pendientes de pago.

“Les estamos diciendo, denos una ayuda para no desconectar la energía de cuatro apartamentos del Caribe. Esperamos sea positiva su recepción y sobre todo que podamos seguir prestándole servicio desde Afinia a estos cuatro departamentos y que EPM no tenga que seguir soportando una carga que no es de ellos”, aseguró Milton Vasco, uno de los corporados que lidera la iniciativa.

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De acuerdo con el documento de los corporados, la empresa recibe pagos equivalentes a apenas el 5% de la energía consumida en aproximadamente 170.000 viviendas ubicadas en sectores sin redes formales.

A este panorama se suma una cartera cercana a los 420.000 millones de pesos que adeudan entidades oficiales, entre ellas, hospitales, instituciones educativas y acueductos.

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Las estimaciones expuestas en la comunicación advierten que Afinia podría necesitar cerca de 800.000 millones de pesos de liquidez para cerrar 2026 y evitar un mayor deterioro de su capacidad operativa y financiera.

La preocupación también tiene repercusiones directas en Medellín. Según las proyecciones conocidas, las dificultades de la filial ya generan pérdidas cercanas a los 1.5 billones anuales para el Grupo EPM y una reducción aproximada de 1.3 billones en las transferencias que la casa matriz entregara al Distrito para ejecutar en 2027.

La solicitud, precisaron los concejales, no pretende trasladar indiscriminadamente las obligaciones de una empresa al presupuesto nacional, sino construir una respuesta institucional que permita proteger la continuidad del servicio de energía en el Caribe y, al mismo tiempo, la estabilidad financiera de EPM y los recursos públicos de la capital antioqueña.