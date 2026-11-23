La defensa jurídica de la representante a la Cámara Verónica Estrada ya comienza a tomar forma en medio de los cuestionamientos que enfrenta por las presuntas irregularidades en los documentos que acreditan su formación académica.

Santiago Trespalacios, abogado que asumió su representación, entregó sus primeras declaraciones sobre el caso y confirmó que ya inició, junto con su equipo, las labores preliminares para establecer la estrategia con la que enfrentará las acusaciones contra la congresista del Pacto Histórico.

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"Ya hemos recibido el poder de la señora representante para defenderla. En este momento estamos haciendo, pues, las primeras labores investigativas y teniendo claro el mapa de todo lo que tendremos que enfrentar", indicó.

Sobre la posición del Pacto Histórico

Sin embargo, más allá de los aspectos jurídicos, el penalista también puso en entredicho la posición que ha asumido la colectividad política frente a su representada.

Según cuestionó, mientras varios integrantes del Pacto Histórico le han dado la espalda a Estrada, en otros episodios de presuntas irregularidades, incluso de mayor gravedad, no se habrían producido exigencias similares ni solicitudes de renuncias masivas a las curules. Por eso, incluso, calificó la situación como una “cacería”.

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"En muchos eventos y en acusaciones muchísimo más graves también, ha habido una inmensa solidaridad. Nunca se ha pedido, digamos, unánimemente la renuncia de ningún miembro del pacto ante los casos fundados o no que se les hayan iniciado. Y en este caso lo que observamos es una especie de cacería", señaló.

La intervención del abogado se conoce después de que la congresista anunciara, a través de su cuenta de X, que optaría por guardar silencio frente a los señalamientos mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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Asumimos la defensa de Verónica quien tiene las mismas garantías que tantos otros que han enfrentado procesos judiciales. A ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados. https://t.co/r6aoPEtJoq — 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑻𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 (@SoyDefensor) November 21, 2026

Entretanto, las dudas sobre su trayectoria académica aumentaron con la aparición de un nuevo documento en los últimos días.

Además de los cuestionamientos sobre los diplomas profesionales que habría obtenido de las universidades Nacional y de Antioquia, y su título de bachiller en el municipio de Caramanta, salió a la luz un diploma del Instituto André Michelin, de Bogotá, fechado el 9 de diciembre de 2017, que también le atribuye el título de bachiller académico.

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El documento, que Estrada habría sido incorporado en la hoja de vida de la Cámara de Representantes, fue desconocido por la propia institución educativa. Aunque reconoció que el certificado tiene el mismo formato y diseño gráfico de los documentos que expide, lo calificó como “no verídico”.

“Tras consultar en los registros académicos de la institución, se verificó que la persona mencionada no figura en nuestros registros académicos, por lo cual no existe constancia de qué haya cursado estudios ni tenido vínculo académico con el Instituto”, se lee en la respuesta de la Secretaría Académica del plantel.

