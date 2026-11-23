Este lunes 23 de noviembre de 2026, la ciudad de Medellín implementa una nueva jornada de pico y placa. Hoy, las placas que NO pueden circular son aquellas terminadas en 5 y 8. La medida rige en un horario continuado desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., según lo establecido por la Secretaría de Movilidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Pico y placa en Medellín este lunes 23 de noviembre de 2026

Hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, los vehículos particulares cuyas placas terminan en 5 y 8 están sujetos a la restricción de movilidad dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La medida tiene efecto desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y aplica en todos los municipios que conforman este área metropolitana. Cabe resaltar que no se presentan excepciones para taxis en esta jornada de pico y placa Medellín hoy.

Publicidad

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la restricción vehicular acarrea una multa tipo C de $633.200 COP, equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Adicionalmente, los infractores pueden enfrentar la inmovilización del vehículo. Para evitar sanciones, se recomienda verificar las placas prohibidas antes de programar algún desplazamiento importante. Es crucial que los conductores tomen precauciones para no incurrir en infracciones este día de pico y placa Medellín hoy.

Recomendaciones para hoy en Medellín

Se exhorta a la ciudadanía a considerar alternativas de movilidad como el uso de vehículos eléctricos, híbridos, o a gas natural registrados en el RUNT. Estos están exentos de la restricción gracias a sus características medioambientales. Así mismo, los ciudadanos pueden optar por el uso del transporte público y el sistema de bicicletas compartidas en Medellín. Es importante verificar el estado del tráfico en tiempo real mediante aplicaciones y plataformas habilitadas para optimizar trayectos en este día de pico y placa Medellín hoy.

Mañana, martes, se aplicará una nueva medida para otras placas, por lo que es fundamental mantenerse al tanto de las actualizaciones. Planifique sus desplazamientos para evitar contratiempos y sanciones, respetando las normativas viales vigentes en la ciudad de Medellín.