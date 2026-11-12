Afinia sigue sin recibir los $800.000 millones que requiere para cerrar el 2026

EPM todavía no recibe los primeros 400.000 millones de pesos de los 800.000 millones que necesita su filial Afinia para atender sus compromisos financieros y cerrar el año. Así lo confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reiteró al Gobierno nacional la urgencia de concretar los desembolsos y advirtió que la situación de la filial es cada vez más delicada.

Según había explicado el pasado 23 de octubre el gerente de la compañía de servicios públicos, John Maya, los recursos llegarían en dos desembolsos: la mitad al finalizar octubre y los otros 400.000 millones de pesos al cierre de diciembre, aunque el cronograma no se ha cumplido al pie de la letra, dijo el también presidente de la Junta Directiva.

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"No, no han llegado esos recursos y nosotros hemos sido claros en que no aguanta más EPM esta situación financiera en Afinia. Ya el gobierno presentó una solución de unos préstamos alrededor de 800 mil millones de pesos con garantías de la Nación y una contragarantía EPM. Estamos esperando que salga esto y otras medidas, pero la situación es demasiado grave", indicó.

El mandatario reiteró que EPM pierde anualmente 1,5 billones de pesos por la situación de su filial y señaló que, además de los problemas de corrupción que han sido denunciados, existen dificultades estructurales en el recaudo y las pérdidas de energía en los departamentos donde opera Afinia.



Como ejemplo, indicó que en el Cesar las pérdidas alcanzan el 40 %, mientras que en los demás departamentos donde presta el servicio llegan al 27 %. Según explicó, estas condiciones hacen insostenible la operación porque la energía distribuida no se traduce en el mismo nivel de recaudo.

Gutiérrez advirtió que una eventual caída de Afinia podría comprometer la estabilidad del sistema energético nacional. Justo sobre ese punto, el gerente (e) de XM, Juan Morales, afirmó en BLU Radio que una eventual limitación en el suministro de energía por parte de este operador podría aumentar su exposición a las compras en bolsa y generar mayores deudas, poniendo presión financiera sobre el mercado.

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"En la medida que alguno de los operadores importantes, en este caso particular de Afinia, llegue a una situación de limitación de suministro, implicaría como tal una mayor exposición en bolsa y una deuda mayor en el mercado, poniendo entonces, por tanto, un estrés importante al mercado en general del Sistema Interconectado Nacional", manifestó el directivo.

Finalmente, el alcalde recordó que esperan que se concrete rápidamente esta alternativa y otras medidas para evitar que la crisis financiera termine afectando a la casa matriz.