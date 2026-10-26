Ultimátum para Afinia: Caribe entrentaría apagón si no se paga millonaria deuda antes del viernes

El suministro de energía eléctrica para la costa Caribe se encuentra en una situación crítica que podría desencadenar cortes masivos del servicio en los próximos días. La empresa Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y encargada de atender a 1,4 millones de usuarios en la región, atraviesa una profunda contingencia financiera que amenaza la continuidad de sus operaciones.

Ante la gravedad del escenario, el operador del sistema energético nacional, XM, evalúa declarar una "limitación de suministro de energía" en ciertos horarios. Esta medida técnica implica restringir la entrega de electricidad a Afinia por no contar con los respaldos suficientes, lo que se traduciría de forma directa en racionamientos para la población. De concretarse, sería una determinación sin antecedentes históricos en Colombia; la decisión final se tomaría este miércoles para empezar a regir a partir del 30 de octubre.

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El origen de la deuda y el incumplimiento del plan de pagos

La causa inmediata de esta parálisis radica en una deuda acumulada por Afinia que asciende a 131.000 millones de pesos. Aunque la compañía había acordado previamente un plan de pagos con el sistema, dicho compromiso fue incumplido y no se han efectuado giros desde el pasado 8 de octubre.

La obligación mensual regular de Afinia ante el sistema energético alcanza los 300.000 millones de pesos. Sin embargo, tanto el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Federico Gutiérrez, como el gerente general de EPM, Jhon Maya, y directivos de Afinia, han confirmado que la filial carece de la liquidez necesaria para cubrir el saldo pendiente antes de fin de mes, lo que vuelve inminente el inicio de los apagones.



Frente a la inminencia de los cortes de energía, se convocó a una reunión urgente de la junta directiva de EPM en la sede de La Alpujarra en Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, con el propósito de analizar si existen alternativas para ubicar los 131.000 millones de pesos requeridos antes de que venza el plazo.

No obstante, el trasfondo estructural es aún más complejo: se estima que Afinia le genera a EPM pérdidas anuales cercanas a los 1,5 billones de pesos. Esta situación afectará severamente las finanzas del distrito de Medellín para el próximo año, contemplándose una reducción de 1,3 billones de pesos en las transferencias que la empresa pública realiza a la ciudad. Mientras la Superintendencia de Servicios Públicos y el Gobierno nacional intervienen en la búsqueda de soluciones, la incertidumbre persiste entre más de un millón de familias e industrias del Caribe.

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Escuche aquí la entrevista: