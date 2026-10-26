Conozca el resultado del último sorteo de Paisita Día hoy lunes 26 de octubre de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con numerosos participantes en Colombia. Su nombre está relacionado con la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite seguir el anuncio del resultado oficial.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 26 de octubre de 2026

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El resultado del sorteo de Paisita Día de este lunes 26 de octubre de 2026 está pendiente de publicación en la información suministrada. Los apostadores deben comparar las cifras oficiales con las de su tiquete para comprobar si obtuvieron un premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta balota: pendiente de publicación.

Desde 2025, los jugadores pueden agregar una quinta balota o número adicional. Esta opción amplía las posibilidades de juego y puede aumentar el premio cuando se cumplen las condiciones correspondientes.



Las apuestas tienen un valor mínimo de $500 y máximo de $25.000. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial y respetar el orden exacto de las cuatro cifras, de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:

De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y días festivos: 2:00 p. m.

Los participantes pueden seguir la transmisión en vivo y consultar posteriormente los resultados por los canales autorizados.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido.

Cuatro cifras directas o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinadas: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directas: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinadas: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

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Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. El ganador debe presentar los documentos exigidos para validar el tiquete y tramitar el pago.

Documentos básicos

Tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar un premio, se recomienda verificar las condiciones vigentes del operador y conservar el tiquete original en buen estado.