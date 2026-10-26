Consulte el número ganador del último sorteo de Chontico Día hoy lunes 26 de octubre de 2026

El Chontico Día es uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Sus sorteos diarios atraen a numerosos apostadores que consultan los resultados para comprobar si sus números coinciden con los ganadores.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 26 de octubre de 2026

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El resultado del sorteo de Chontico Día de este lunes 26 de octubre de 2026 está pendiente de publicación en la información suministrada. Los participantes deben verificar las cifras oficiales y compararlas con las de su tiquete para confirmar si obtuvieron un premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda consultar los resultados a través de los canales autorizados y verificar el tiquete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

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¿A qué hora juega el Chontico Día?

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El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora en los canales autorizados y los puntos de venta.

Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

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¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta, que se diferencian por la cantidad de cifras que se deben acertar y el orden en que aparecen:

Cuatro cifras directas o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinadas: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directas: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinadas: acertar las tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Estas modalidades ofrecen diferentes formas de participar, según el tipo de apuesta elegido.

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¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

El valor de las apuestas puede ajustarse a distintos presupuestos. Según la información suministrada, los montos son los siguientes:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar la documentación exigida para validar el tiquete y recibir el pago. Los requisitos dependen del monto del premio.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, diligenciado correctamente y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio

Premios menores a 48 UVT: se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exige también una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios y a sus distintas modalidades de apuesta, el Chontico Día continúa entre los juegos de azar consultados por los participantes en Colombia. Para reclamar un premio, es importante verificar las condiciones vigentes del operador y conservar el tiquete original.