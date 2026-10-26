Consulte el resultado del último sorteo de Dorado Mañana hoy lunes 26 de octubre de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios del país, junto con las opciones de su plan de premios, lo mantienen entre las alternativas más conocidas para quienes participan en juegos de azar.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Publicidad

El resultado del sorteo de Dorado Mañana de este lunes 26 de octubre de 2026 es es 3383 - 9. Los apostadores pueden verificar el número ganador y comparar las cifras con las de su tiquete para comprobar si obtuvieron algún premio.



Número ganador: 3383

Dos últimas cifras: 83

Tres últimas cifras: 383

La quinta balota: 9

Se recomienda comprobar el resultado con el operador correspondiente antes de reclamar un posible premio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

Publicidad

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la realización del sorteo, lo que permite a los participantes consultar sus apuestas.

Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

Publicidad

¿Cuál es el plan de premios de Dorado Mañana?

Este chance contempla diferentes modalidades de acierto, por lo que los participantes pueden obtener premios según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta. De acuerdo con el plan de premios descrito en la información suministrada, los pagos por cada peso apostado son los siguientes:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

Una cifra o uña: paga cinco veces el valor apostado.

El juego también incluye una quinta balota, que amplía las posibilidades de combinación y añade otra opción dentro de la dinámica del sorteo.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

Según las condiciones descritas para el operador Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador presente los documentos requeridos y cumpla las condiciones establecidas.

Publicidad

Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con estos requisitos:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede dificultar su validación y afectar el proceso de pago.