Afinia necesita $800.000 millones para cerrar el año: primer giro llegaría la próxima semana

Afinia necesita $800.000 millones para cerrar el año y el primer giro del Gobierno De La Espriella llegaría la próxima semana. EPM advirtió que la crisis es insostenible y que para diciembre será el Ministerio el que defina qué pasará con la operación en la Costa Caribe

El gerente de EPM, John Maya, presentó las cifras de la grave situación financiera de Afinia, filial que presta el servicio de energía en varios departamentos de la Costa Caribe, luego de una reunión en Barranquilla con funcionarios del Gobierno nacional, congresistas y otros actores del sector energético.

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Maya advirtió que la empresa enfrenta una crisis de liquidez, marcada por el bajo recaudo y las pérdidas de energía. Según explicó, Afinia recauda entre el 83 % y el 84 % de la facturación, mientras sus pérdidas alcanzan el 29 %, frente a un promedio nacional de entre el 14 % y el 15 %. En departamentos como Cesar, agregó, las pérdidas llegan al 40 % y el recaudo apenas al 60 %.

El gerente señaló que hay usuarios que acumulan entre 35 y 40 facturas pendientes de pago, una situación que agrava las dificultades financieras de la filial. La combinación de la baja recuperación de cartera y las pérdidas de energía genera un déficit cercano al billón de pesos anual, que ha sido asumido por EPM. Sin embargo, advirtió que la compañía paisa no continuará aportando los recursos necesarios para sostener la operación de Afinia, es decir las inversiones.



Ante este panorama, Maya aseguró que la empresa necesita 400.000 millones de pesos en octubre y otros 400.000 millones antes de finalizar el año para pagar a proveedores, comercializadores y empleados, además de garantizar las inversiones.

"Asumir si hay una intervención o no hay intervención. Eso no se da, eso no está contemplado. Nosotros seguimos apostándole a que podamos sostener, pero con otras condiciones muy distintas, en cuales con la legislación, con la regulación, con todo lo que tiene que emanar el gobierno nacional, se pueda dar muy pronto. Y la instrucción que dio el presidente de la República es que a 31 de diciembre de este año debemos tener esa solución", detalló.

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El gerente insistió en que se requiere una solución estructural para la crisis energética de la Costa Caribe y no solamente medidas coyunturales para atender la falta de liquidez. Incluso, planteó Maya, se propuso que las cargas financieras de la Costa la subsidie todo el país, donde todos aportan en la factura, para salir de las millonarias deudas.

"Por ejemplo, nosotros hemos propuesto que a veces no es bien aceptado, pero se está argumentando, las pérdidas que tiene la costa sean asumidas a nivel nacional. A todos nos tocaría poner una plata más por determinado tiempo. Esas son medidas estructurales, medidas de fondo para poder llevar hoy a esos niveles de pérdidas que puedan seguir en eso", dijo Maya.

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La situación también preocupa en Medellín, pues la crisis de Afinia, sumada a los efectos del fenómeno de El Niño sobre el mercado energético, incide en la reducción de las transferencias de EPM al Distrito. La disminución de hasta 1,3 billones de pesos en los recursos previstos para el presupuesto de 2027 mantiene en alerta a la administración municipal por la financiación de sus programas y proyectos.