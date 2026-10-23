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Atracan a dos mujeres en el Cerro El Volador para obligarlas a vaciar sus cuentas bancarias

Las víctimas realizaban una caminata cuando fueron abordadas por dos delincuentes armados, quienes las amenazaron para que transfirieran su dinero antes de huir.

cerro el volador.jpg
Cerro el Volador.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Dos hermanas que caminaban por el cerro El Volador, en el noroccidente de Medellín, fueron retenidas durante una hora por delincuentes armados que las internaron en la zona boscosa para vaciarles las cuentas bancarias, una peligrosa modalidad de hurto denunciada en video por Manuela Castaño, una de las víctimas, que vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad en las reservas ecológicas de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron mientras las jóvenes descendían por el sendero que conecta con el sector de La Iguaná. En el tramo final del recorrido, dos sujetos las abordaron exhibiendo un arma de fuego y un arma cortopunzante.

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Bajo amenazas, los asaltantes las desviaron del camino principal hacia la espesura del monte, donde les exigieron las contraseñas de sus aplicaciones financieras, además de despojarlas de sus teléfonos celulares, dinero en efectivo y pertenencias personales.

"Cuando ya teníamos al man de frente como a una distancia supercortica, va sacando su pistola y nos hace así. Y yo yo la pistola y obviamente me dio mucho miedo, pero yo entregué el celular y ya como que ay, para va a salir rápido de esto y mi hermana igual. Cuando va saliendo de la nada de los arbustos un tipo con un puñal y nos dice, "Vengan para acá." Yo ahí sí me panique demasiado porque hasta el momento fue como que agh", afirmó Manuela Castaño.

Durante la retención, en un punto apartado y sin vigilancia, los delincuentes accedieron a los perfiles digitales de las víctimas para realizar transferencias y agotar el cupo de sus tarjetas de crédito. Finalmente, las dejaron abandonar el lugar a pie, profundamente afectadas y sin sus herramientas de trabajo.

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"Creo que en la vida había sentido un terror como ese. Cagadísimas del susto. Seguimos al tipo. Nos dijo que nos sentáramos, que no nos iba a hacer nada. Nos sentamos y uno de los manes empezó. ¿De quién es ese celular? Mío. Contraseña de Nequi, Contraseña de Bancolombia. Y así cuenta por cuenta, a vaciar absolutamente todo" agregó Castaño.

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Esta nueva agresión trae a la memoria el homicidio del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona, asesinado en octubre de 2024 en este mismo cerro tras oponerse a un robo similar. Un antecedente que reaviva la alarma entre deportistas y visitantes, quienes le exigen a las autoridades reforzar de manera urgente la vigilancia en el cerro El Volador para evitar que este parque natural se siga convirtiendo en una trampa para la ciudadanía.

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