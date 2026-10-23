“Hoy Antioquia sí tiene un gobierno aliado”: director del DNP se comprometió a acompañar obras

El director del DNP defendió recorte presupuestal para el departamento, indicando que en el país habían gastos innecesarios. El Gobierno nacional promete apoyo a proyectos estratégicos

Durante el encuentro que se llevó a cabo en Medellín para recoger propuestas de Antioquia para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado 'Colombia, la patria milagro', el Gobierno nacional aseguró que buscará respaldar los proyectos estratégicos de Antioquia, pese a las limitaciones presupuestales y las preocupaciones por el recorte de recursos para el departamento en 2027.

Publicidad

Así lo afirmó Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, quien sostuvo que la administración actual quiere marcar una diferencia frente al gobierno anterior, al referirse al acompañamiento que brindará la Nación para avanzar en iniciativas como el túnel del Toyo, el ferrocarril y el metro de la 80.

Buitrago aseguró que el respaldo no dependerá exclusivamente de los recursos económicos, que reconoció son escasos, sino también de facilitar los procedimientos administrativos que puedan dificultar la ejecución de las obras.



"Si antes Antioquia no tenía un gobierno aliado, hoy sí lo tiene. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esos proyectos terminen y de la mejor manera, de manera pronta y con todo el apoyo, no sólo desde los recursos que aunque son escasos, podamos brindar, sino con todo el destrabe de procedimientos administrativos que a veces los dificultan", señaló Buitrago.

En cuanto a las prioridades de la Nación, indicó que son 48 proyectos estratégicos, que suman 58 billones de pesos.

Publicidad

Frente a las inquietudes sobre la disponibilidad de recursos para terminar estos proyectos, explicó que las mesas de trabajo permiten priorizar las principales iniciativas del departamento. Estos encuentros se sumarán a otros espacios del Gobierno nacional, como la mesa de la Misión Crecer, liderada por la vicepresidencia, y las reuniones del presidente con la Gerencia de Regiones.

El director del DNP también defendió la política de reducción del gasto público y aseguró que el Gobierno busca disminuir los gastos de funcionamiento para generar condiciones que permitan bajar las tasas de interés y estimular la inversión, pues según argumentó, el gasto de funcionamiento pasó de 208 billones de pesos en 2022 a una proyección de 400 billones para 2027, un crecimiento que calificó como ineficiente.

Publicidad

El funcionario señaló que estos insumos serán tenidos en cuenta para definir cómo impulsar los proyectos regionales desde el Plan Nacional de Desarrollo.