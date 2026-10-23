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Alquiler de vehículos gana terreno en Medellín frente a los altos costos de compra y mantenimiento

La tendencia queda demostrada con el balance de la firma Localiza, que al cumplir 20 años de operación en la ciudad supera el millón de servicios prestados.

Localiza celebra 20 años.jpg
Foto cortesía: Localiza
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

En Medellín, el mercado de alquiler de vehículos registra un crecimiento constante empujado por ciudadanos y visitantes que buscan alternativas frente a los costos de compra, mantenimiento, seguros e impuestos. De acuerdo con proyecciones del sector automotor y análisis de mercado como el Ipsos Mobility Report 2026, cerca de un 16 % de los propietarios de automóviles en Colombia manifiesta su intención de migrar hacia esquemas de transporte más flexibles, una tendencia que ha impulsado la demanda de renta por días, semanas o meses en la capital antioqueña.

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Un reflejo de esta dinámica en la ciudad es la operación de empresas especializadas como Localiza Rent a Car, firma operada por Renting Colombia que cumple dos décadas de trayectoria en el país. Solo durante el último año, la compañía atendió a cerca de 78.000 usuarios y gestionó más de 111.000 solicitudes de movilidad en el territorio nacional, teniendo en los puntos de atención de Medellín como sus agencias en los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova, así como en sectores estratégicos urbanos uno de sus focos principales de operación.

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“Este aniversario reconoce el camino recorrido y el trabajo de nuestros equipos, y nos plantea el reto de seguir evolucionando junto con el mercado, apoyados en la tecnología, el talento y la confianza de nuestros clientes”, afirmó Mauricio Serna, gerente general de Renting Colombia.

A lo largo de estas dos décadas, la red de esta franquicia pasó de un segmento naciente a consolidar 32 agencias distribuidas en 19 ciudades del país, con una flota que roza los 6.000 vehículos. La transición del sector en la capital antioqueña apunta ahora hacia la digitalización completa de los trámites de entrega de automóviles y la incorporación paulatina de flotas híbridas y eléctricas para responder a las exigencias de movilidad sostenible.

“En esta nueva etapa, nos enfocaremos en fortalecer la experiencia de servicio y avanzar en la transformación digital de la operación”, señaló Felipe Gómez, líder de Localiza.

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Con más de un millón de servicios prestados desde su llegada al mercado colombiano, el modelo de alquiler de carros se afianza en Medellín como una solución práctica para el turismo, las empresas y los habitantes que prefieren usar un vehículo solo cuando lo necesitan sin asumir los gastos fijos de propiedad.

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