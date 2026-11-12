Condenan a chamán que aprovechaba supuestos rituales para abusar sexualmente de mujeres en Antioquia

Después de cuatro años de investigaciones, la justicia se pronunció frente a aberrantes casos de violencia sexual cometidos por un hombre de 63 años de edad en Antioquia, quien se hacía pasar como chamán.

Se trata de José Fabio Salazar Castaño, quien en las últimas horas fue condenado a 17 años de prisión tras ser hallado culpable de los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir.

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Al condenado se le señala de abusar entre 2013 y 2022 de seis mujeres en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín y en el municipio de San Carlos, Oriente de Antioquia, en medio de supuestos rituales de sanación.

La Fiscalía reveló que las víctimas, una de ellas menor de edad en el momento de los hechos, acudieron a la vivienda de Salazar con el fin de realizar supuestas sesiones de desbloqueos energéticos y limpiezas ancestrales con el uso de plantas.



En medio de estas consultas, el hombre llegó a suministrarles marihuana y aprovechando los estados de indefensión de las víctimas las abusó sexualmente. Además, algunas fueron fotografiadas en sus partes íntimas.

El ente acusador aclaró que al tratarse de una decisión de primera instancia emitida por un juez de conocimiento, le caben todos los recursos de ley.