Destruyen explosivo con el que pretendían atentar contra líder campesino en Briceño, Antioquia

Hechos terroristas perpetrados por parte de grupos armados con injerencia en el Norte de Antioquia vuelven a generar temor en la población civil y en liderazgos sociales de la zona.

Esto, luego de que en las últimas horas tropas de la Fuerza de despliegue Rápido N.7 del Ejército recibieran información sobre la presencia de un artefacto explosivo instalado en la parte trasera de la vivienda de un líder campesino de la vereda El Guaico en el municipio de Briceño.

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Según el coronel Diego Tonguino, comandante de la unidad a cargo del procedimiento, el dispositivo explosivo improvisado, que había sido preparado en un cilindro, contenía más de 20 libras de explosivo de alto poder destructivo y, al parecer, habría sido instalado por hombres pertenecientes a la alianza criminal que en esa zona del departamento sostienen el Clan del Golfo y el frente quinto de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

"Repudiamos este hecho donde estas estructuras criminales pretenden convertir viviendas campesinas en escenarios de terror y poner en riesgo la vida de familias inocentes. Esta conducta demuestra el desprecio de estos grupos criminales hacia la población civil y sus derechos fundamentales", sostuvo Tonguino.



Una vez identificado el artefacto, el militar aseguró que se adoptaron los protocolos de seguridad previstos para atender esta clase de situaciones de alto riesgo y los habitantes de la casa fueron enviados a un lugar seguro mientras se adelantaba las maniobras de neutralización del cilindro.

Tras desenterrarlo, los técnicos procedieron a desactivarlo, retirarlo de la zona y destruirlo de manera controlada para evitar cualquier tipo de afectación a la vida o bienes de habitantes de esta zona.

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Según la Séptima División del Ejército, durante 2026 ya son más de 500 artefactos explosivos destruidos en el departamento, lo cual evidencia que se trata de uno de los principales métodos empleados por los grupos armados para causar afectaciones en zonas de injerencia o en las que se disputan el control.