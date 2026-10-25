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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a disidentes de 'Calarcá' dedicados a extorsión de mineros y comerciantes en Gómez Plata

Capturan a disidentes de 'Calarcá' dedicados a extorsión de mineros y comerciantes en Gómez Plata

A los delincuentes les incautaron armas, droga y dispositivos para detonar artefactos explosivos.

disidencias de las FARC.jpg
Disidencias de las FARC.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

Dos hombres señalados de pertenecer al frente 36 de las disidencias de las Farc fueron capturados en las últimas horas tras una operación conjunta de la fuerza pública en el norte de Antioquia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento de San Matías del municipio de Gómez Plata, donde las autoridades realizaron seis diligencias de registro y allanamiento que permitieron incautar armas, munición, explosivos y otros elementos que ahora hacen parte de la investigación.

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Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Gisela’ y ‘Gustavo’, estarían relacionados con presuntas actividades de extorsión contra mineros, ganaderos, comerciantes y otros habitantes de municipios del norte y nordeste antioqueño.

Además, durante las intervenciones las autoridades también lograron la incautación de una pistola, un artefacto explosivo, 269 cartuchos de distintos calibres, ocho estopines eléctricos y un cordón detonante. También se incautaron 77 cigarrillos de marihuana, 30 bolsas de bazuco y una culata retráctil para fusil.

El mayor Richard Pineda, segundo comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.º4, destacó que en la zona seguirán las intervenciones de las autoridades, "continuaremos desarrollando operaciones coordinadas, interinstitucionales, para habilitar la capacidad de los grupos armados organizados y velar por la seguridad y estabilidad del territorio".

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Dentro de los elementos vinculados a los procesados también están dos camionetas, cinco motocicletas, cinco millones de pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un sistema de cámara aérea para dron y un monocular de visión nocturna cuyo valor fue estimado en cerca de 20 millones de pesos.

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Todo este material, así como una pancarta alusiva al grupo armado, hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial que ahora deberán afrontar los capturados.

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