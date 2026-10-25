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Demolieron 15 viviendas que estaban en construcción ilegal en el cerro Quitasol de Bello

La Alcaldía señaló que, además del daño ambiental por la tala de árboles para abrir espacio a las construcciones irregulares, estas obras sin permisos también generan desestabilización de los terrenos del cerro.

Procedimientos en el Cerro Quitasol.jpg
Alcaldía de Bello
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

En un megaoperativo, fuerza pública y autoridades locales demolieron 15 viviendas que estaban en construcción de manera ilegal en un sector conocido como Ciudad Perdida en el Cerro Quitasol de Bello.

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Durante el procedimiento, adelantado por Policía, Ejército y autoridades locales como Personería y Secretaría de Seguridad, fueron removidas columnas varillas y otras estructuras que estaban siendo instaladas para construir viviendas de manera irregular, afectando incluso el medio ambiente, según detalló Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia de Bello

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"Hemos encontrado edificaciones que han hecho tala de árboles para construir de forma irregular en este territorio. Y también nos hemos encontrado otras estructuras que se han venido desarrollando comiéndose el cerro de forma paulatina", indicó el funcionario.

Las construcciones no contaban con los permisos correspondientes y, de acuerdo con información dada a conocer por las autoridades, algunos de los terrenos estarían siendo comercializados por grupos delincuenciales organizados, por lo que el secretario anunció más acciones.

"También vamos a realizar una mesa de acompañamiento con la comunidad y diferentes instituciones de la administración municipal para custodiar, cuidar y salvaguardar nuestro cerro Quitasol", manifestó Zapata.

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Finalmente, la Alcaldía señaló que, además del daño ambiental por la tala de árboles para abrir espacio a las construcciones irregulares, estas obras sin permisos también generan desestabilización de los terrenos del Cerro Quitasol, que es patrimonio ambiental.

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