Un vehículo de alta gama inmovilizado y tres comparendos en controles de piques en Medellín

Un vehículo de alta gama inmovilizado y comparendos a otros tres conductores dejaron controles de las autoridades en inmediaciones del Túnel de Oriente en Medellín.

Los conductores de todos los vehículos fueron requeridos luego de conducir de manera temeraria por vías del Oriente de la capital antioqueña, poniendo no solo en riesgo sus vidas, sino las de otros actores viales como señaló el secretario de Movilidad del Distrito, Pablo Ruiz.

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"Por adelantar de forma indebida al interior del túnel de Oriente, poniendo no solo en riesgo su propia vida, sino la de los demás actores viales. Las vías de Medellín no son pistas de carrera, si la norma se acata y se respeta", aseguró el funcionario.

Movilidad en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, en lo corrido del año la Secretaría de Movilidad ha realizado 120 operativos para combatir los piques ilegales, carreras clandestinas y de exhibición o competencia.



Además, señalan que han realizado 729 inmovilizaciones, 659 a motos y 70 a carros. Al mismo tiempo han impuesto 2.630 comparendos, 2.215 a motociclistas y 415 a conductores de automóviles.

Cabe recordar que, en los últimos días, precisamente en el Oriente del departamento, un vehículo Tesla Cybertruck se vio involucrado en un accidente de tránsito al chocar contra un poste eléctrico en Rionegro, Oriente del departamento.