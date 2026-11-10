EPM desengaveta central Espíritu Santo en Bajo Cauca para generar 600 megavatios de energía

Cerca del final de obras en Hidroituango, EPM ya piensa en poner andar otro proyecto: el alcalde Federico Gutiérrez indicó que ante el Gobierno nacional ya avanzan las gestiones para reactivar la central Espiritu Santo. La megaobra se desarrollaría aguas abajo del actual complejo y generaría hasta 600 megavatios de energía.

A buen ritmo avanza EPM para entregar las turbinas de la fase 2 de Hidroituango, en donde las unidades de generación de energía 5 y 6 ya superan el 70% de labores de instalación y estarían listas para entrar en operación antes de finalizar 2027. Por su parte, las turbinas 7 y 8 podrían entrar a operar durante el primer trimestre del 2028.

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El reporte lo entregó el gerente general del Grupo EPM, Jhon Maya Salazar: “Y esperamos que para el próximo año ya tengamos también muy adelantado y ojalá funcionando dos máquinas de la segunda parte de las 5 a la 8. Vamos muy bien, vamos cumpliendo cronograma y esperamos dar la buena noticia a final del segundo semestre del próximo año”.

Mientras avanzan estas obras, y en medio de la visita a la central en compañía de los ministras de Minas y Energía María Nohemi Arboleda y el de Ambiente Fabio Arjona, Empresas Públicas de Medellín ahora piensa en desengavetar uno de los proyectos clave para la generación de energía sobre el río Cauca.



Se trata de la central Espíritu Santo, ubicada 18 kilómetros abajo de la presa de la Hidroituango, en el corregimiento de Puerto Valdivia, y cuyo desarrollo se pospuso en los últimos años, entre otras cosas, por la atención a la contingencia de 2018 en el proyecto.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que este proyecto que aprovecharía aguas del Cauca podrá generar hasta 600 megavatios de energía, una cuarta parte de la que será capaz de producir Hidroituango con sus ocho turbinas operando.

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“Yo como presidente de la junta de EPM desde el primer momento en que volvimos al Gobierno pedí sacar de los anaqueles ese proyecto, volverlo a presentar y que sea una realidad, no solo para Antioquia, sino para el país. Colombia necesita energía firme”, aseguró Gutiérrez.

Tras la adquisición en 2013 de la compañía Espíritu Santo Energy por 70 millones de dólares, EPM había llegado hasta una etapa de prefactibilidad de dicha central.

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Ahora, la empresa de servicios públicos busca alcanzar la factibilidad, formular estudios de impacto ambiental y recorrer todos los trámites que finalmente culminen en autorizaciones para desarrollar obras en límites entre Ituango, Briceño y Valdivia.

El alcalde Gutiérrez destacó que Espíritu Santo se convierte en un proyecto clave en medio de la necesidad de más iniciativas para la producción de energía limpia en el país, especialmente en el contexto del cambio climático y situaciones como el fenómeno de El Niño.