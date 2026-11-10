Con las manos en la masa: capturaron en Medellín dos hombres señalados de asaltar tiendas de cadena

Justo cuando tenían sometida a una empleada para que les entregara el dinero, la Policía capturó a dos hombres que estarían relacionados con varios hurtos a establecimientos comerciales de una misma cadena en el Valle de Aburrá. Según las autoridades, estos negocios son atendidos en su mayoría por mujeres cabeza de familia, quienes han sido víctimas de los asaltos.

El procedimiento más reciente se registró hacia las 4:40 de la madrugada en la comuna 11, Laureles, cuando los uniformados fueron alertados sobre un hurto al interior de uno de estos establecimientos.

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La información fue suministrada oportunamente por el funcionario encargado del sistema de vigilancia, lo que permitió la reacción de la Policía y la captura de los dos presuntos responsables en flagrancia, como lo destacó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Gracias a la alerta oportuna del funcionario encargado del sistema de vigilancia, nuestros uniformados fueron advertidos sobre el hurto al interior del establecimiento. Durante el procedimiento, los uniformados sorprendieron a dos hombres sometiendo a una mujer auxiliar de la tienda, mientras sustraían aproximadamente 400.000 pesos de la caja registradora", indicó.



Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola con un proveedor que contenía 11 cartuchos. Además, establecieron que los hombres habrían coordinado previamente la utilización de un vehículo de transporte solicitado mediante una plataforma digital, con el propósito de facilitar su huida después de cometer el robo.

Fajardo confirmó que los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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De acuerdo con el comandante, las verificaciones iniciales permitieron obtener información que apuntaría a la posible participación de estos hombres en otros hurtos contra establecimientos comerciales de la misma cadena en el área metropolitana.

#Video Con las manos en la masa: capturaron en #Medellín a dos hombres señalados de asaltar tiendas de cadena en el Valle de Aburrá. Los establecimientos, que están abiertos 24 horas, ya han sido objeto de varios hurtos. #MañanasBlu pic.twitter.com/Ot3ZAkpheJ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 10, 2026