Aunque EPM extendió por otra semana más la prestación habitual del servicio de agua en el nororiente de Medellín, el ahorro del líquido aún no alcanza las metas planteadas. Hay alerta por el inicio de una temporada de menos lluvias durante diciembre.

Los habitantes del nororiente de Medellín tendrán al menos una semana más sin interrupciones programadas en el servicio de acueducto, luego de que EPM anunciara la extensión de la suspensión de los cortes de agua hasta el próximo 29 de noviembre.

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La decisión representa un nuevo alivio para las comunidades que durante los últimos meses han tenido que enfrentar restricciones en el suministro, debido a las variaciones en los niveles del embalse Piedras Blancas.

Sin embargo, aunque por ahora se mantendrá la prestación habitual del servicio, la empresa de servicios públicos advirtió que los compromisos de ahorro por parte de los usuarios siguen estando por debajo de las metas establecidas.



Según el balance más reciente, los inmuebles abastecidos por Piedras Blancas registraron un consumo promedio de apenas 28 litros por vivienda, frente a los 92 litros fijados como objetivo.

La situación también preocupa en otros sistemas de abastecimiento. Las viviendas conectadas a los embalses La Fe y Riogrande II alcanzaron promedios de 31 y 11 litros, respectivamente, cuando la meta establecida por EPM para ambos sistemas es de 70 litros en promedio.

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Ante la llegada de diciembre y de los meses tradicionalmente menos lluviosos, la compañía insistió en la necesidad de mantener las medidas de ahorro, especialmente por la posibilidad de que el fenómeno de El Niño intensifique las condiciones de sequía.

“Tenemos que seguir con las estrategias de ahorro, no solo en en los sectores donde se están impactados por interrupciones programadas, sino en realidad en todo el el área metropolitana, tanto en el norte como en el sur, para garantizar que pasemos los momentos más críticos del fenómeno del Niño de la mejor manera”, así lo expresó Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de la compañía de servicios públicos.

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EPM señaló que continuará monitoreando el comportamiento de los embalses y los niveles de consumo para determinar si es necesario adoptar nuevas medidas. Por ahora, la continuidad del suministro en el nororiente dependerá también de que los usuarios mantengan los esfuerzos para reducir el gasto de agua.